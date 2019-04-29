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Gazze'de bal hasadı

Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki arıcılar, bal hasadına başladı.

29.04.2019

İsrail ablukasının devam ettiği Gazze`ye arıcılıkta kullanılan ilaçların da sokulamaması, bal verimliliğini ciddi oranda düşürmüş durumda.
Arı kovanlarını kontrol eden üreticiler, uygun olan petekleri seçerek bal dolum tesisine götürüyorlar.
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