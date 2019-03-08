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Dünya

Gazze'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"

Dünya'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlanırken, İsrail'in devam eden ablukası nedeniyle dünyanın en büyük açık hava hapishanesi konumunda olan Gazze'deki Filistinli kadınların, çalışma azimleri takdir topluyor. Filistinli kadınlar, yaşanan sıkıntılara rağmen ailelerininin geçimlerini sağlamak için günün ilk saatleriyle beraber çalışmaya başlıyor.

08.03.2019

Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli Samira Qadeeh (62), kurabiye yapıp satarak ailesine katkıda bulunuyor.
Filistinli Fethiye Ebu Amra (50), Han Yunus kentinde arıcılık yaparak üniversitede eğitim gören çocuklarına katkıda bulunuyor.
Filistinli doktor Shatha Abu Ishaq (30), Han Yunus kentindeki bir hastanede Filistinli hastalara şifa dağıtıyor.
Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli Tagrid Hamamad (40), bir taraftan ev işlerini yaparken diğer taraftan da inekleri sağıyor.
Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli Maha El Naccar (48) bir taraftan ev işlerini yaparken diğer taraftan da bağ, bahçe ve tarla işlerini ihmal etmiyor.
Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli Attaf Qdeeh (52), bir taraftan ev işlerini yaparken diğer taraftan da bağ, bahçe ve tarla işlerini ihmal etmiyor.
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