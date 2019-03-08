Gazze'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"

Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli Samira Qadeeh (62), kurabiye yapıp satarak ailesine katkıda bulunuyor.

Filistinli Fethiye Ebu Amra (50), Han Yunus kentinde arıcılık yaparak üniversitede eğitim gören çocuklarına katkıda bulunuyor.

Filistinli doktor Shatha Abu Ishaq (30), Han Yunus kentindeki bir hastanede Filistinli hastalara şifa dağıtıyor.

Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli Tagrid Hamamad (40), bir taraftan ev işlerini yaparken diğer taraftan da inekleri sağıyor.

Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli Maha El Naccar (48) bir taraftan ev işlerini yaparken diğer taraftan da bağ, bahçe ve tarla işlerini ihmal etmiyor.