Gaziantep'te mısır hasadı

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde yağlık ve yemlik mısır hasadının başladığını söyledi.

Köse, İslahiye`de 5 bin dekar alanda yağlık, bin 500 dekar alanda yemlik mısır hasadının yapıldığını, Nurdağı ilçesinde ise bin 500 dekar alanda yağlık, 4 bin dekar alanda yemlik mısır hasadının yapıldığını belirtti.

Köse, ilçede genelde ikinci ürün olarak ekilen mısırın alım fiyatının TMO tarafından bin 150 lira olarak belirlendiğini anımsattı.