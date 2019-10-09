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Gaziantep'te mısır hasadı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde yağlık ve yemlik mısır hasadına başlandı.

09.10.2019

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde yağlık ve yemlik mısır hasadının başladığını söyledi.
Köse, İslahiye`de 5 bin dekar alanda yağlık, bin 500 dekar alanda yemlik mısır hasadının yapıldığını, Nurdağı ilçesinde ise bin 500 dekar alanda yağlık, 4 bin dekar alanda yemlik mısır hasadının yapıldığını belirtti.
Köse, ilçede genelde ikinci ürün olarak ekilen mısırın alım fiyatının TMO tarafından bin 150 lira olarak belirlendiğini anımsattı.
Fotoğraf: AA
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