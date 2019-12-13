Gaziantep'te baraj suyu çekilince eski demiryolu köprüsü ortaya çıktı

Gaziantep`in İslahiye ve Hatay`ın Amik ovalarındaki tarım arazilerinin sulanması amacıyla 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı dolayısıyla İslahiye`yi Suriye`ye bağlayan Fevzipaşa-Meydanekbez demiryolu hattının 20 kilometrelik kısmı sular altında kalmıştı.