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Gaziantepli kadınların kazanç kapısı kurutmalıklar

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaz sezonunda hazırlanan ve yurt dışına da gönderilen kurutmalıklar, ev kadınlarının gelir sağladığı bir sektör haline geldi.

23.08.2019

Gastronomi kenti Gaziantep`te kurutmalıkların hazırlanması için çalışmalar sürüyor.
Oğuzeli ilçesinde ev kadınlarının kış hazırlığı için evlerinde yaptığı kurutmalık biber, patlıcan, kabak ve acurlar, ilçe belediyesinin desteğiyle ticarileşip önemli bir geçim kaynağı oldu.
Gaziantep`te yetişen sebzeler, toptancılar aracılığıyla mahallelerde her sabah ev hanımlarına dağıtılıyor.
Kadınların içlerini oyarak iğne yardımıyla iplere dizdiği sebzeler, yine her akşam toptancılarca toplanıyor.
Oğuzeli ilçesinde yaygın olan kurutmalıklar, toplandıktan sonra çardaklara asılarak kurutuluyor.
Yöre kadınları hazırladıkları kurutmalıkların parasını toptancıdan alırken, toptancı da anlaştığı perakende işletmelere ürünü satıyor.
Kurutmalık artık ilçenin bir ekonomik değerine dönüşmüş durumda.
Fotoğraf: AA
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