Gazete kağıtlarını hediyelik eşyaya dönüştürüyorlar

Akpınar Yaşam Merkezi`nde plastik malzeme kullanılmadığına dikkati çeken Yavaş, "Doğal malzemelerle yöresel ürünler elde ediyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de Çin malı değil, yöremizin ürünlerini bulma fırsatı yakalıyor. Burada yapılan her bir ürün aslında bir kişiye ait ve her ayın 15`inde biz hesap kesiyoruz, o kişinin kaç ürünü satıldıysa parası direkt hesabına yatıyor." ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Projesi`ne katkı

Meydan, gazete kağıtlarının doğada kaybolup gitmesini önleyerek değişik objeler ürettiklerini anlattı. Meydan, şunları kaydetti: "Günlük hayatın her köşesinde kullanılabilecek ürünler yapıyoruz. Tepsiler, çantalar, fincanlar, saklama kutuları, hediyelik ürünler, kalemlik ve kirli sepeti gibi birçok ürün yapıyoruz. Bu çalışmayla Sıfır Atık Projesi`ne katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Gazete kağıtlarını yapacağımız ürünün şekline göre uzunluğunu kalınlığını belirleyerek kesiyoruz. Daha sonra şiş yardımıyla şekillendiriyoruz. Hayal gücümüze göre çok farklı ürünler yapabiliyoruz. Ürünleri bazen tutkallayıp bazen de vernikliyoruz. Bu aşamalardan geçen ürünlerimiz satışa hazır hale geliyor. İnsanlar bu ürünlerin gazeteden yapıldığı görünce çok şaşırıyor, hasırdan yapılma sanıyorlar. İnsanların tepkileri gerçekten çok güzel, onların şaşkınlığını görmek bizi çok mutlu ediyor. İnsanlar gazetenin böyle bir hale girebileceğine inanmıyorlar, biz de onların inanmaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."