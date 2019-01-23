Gazete dağıtıcısı, Afgan ailenin hayatını kurtardı

Baba Muhammed Norazi ise evden duman çıktığını aktararak "Alt katta yangın çıkmış. Merdivenlerde de yangın vardı, çıkamadık. En sonunda çocukları Remzi Bey`e attım. Onun kucağına attım, Remzi Bey kurtardı. O saatte kimse yoktu. Remzi Bey`i Allah bize gönderdi. Onun iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağız. Çocukların yaşaması ona bağlı." ifadelerini kullandı.