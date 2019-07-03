Gastronomi kentinin nanesi fabrikada işlenecek

Dünyaca ünlü Gaziantep mutfağında çorbalardan yoğurtlu yemeklere, salatalardan cacığa kadar pek çok yemeğe lezzet katan nane, Fırat Nehri`nin hayat verdiği bereketli topraklardan Karkamış`ın Elifoğlu, Kelekli, Tosunlu ve Erenyolu mahallelerinde vatandaşla