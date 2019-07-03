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Gastronomi kentinin nanesi fabrikada işlenecek

Karkamış ilçesinde Fırat Nehri'nin kenarındaki verimli topraklarda üretilen nane, belediye öncülüğünde kurulacak tesis sayesinde üreticisine daha fazla kazandıracak.

03.07.2019

Gaziantep`in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri`nin kenarındaki verimli topraklarda üretilen nane, belediye öncülüğünde kurulacak tesisle üreticisine daha fazla gelir sağlayacak.
Dünyaca ünlü Gaziantep mutfağında çorbalardan yoğurtlu yemeklere, salatalardan cacığa kadar pek çok yemeğe lezzet katan nane, Fırat Nehri`nin hayat verdiği bereketli topraklardan Karkamış`ın Elifoğlu, Kelekli, Tosunlu ve Erenyolu mahallelerinde vatandaşla
İlçede özellikle nehir kıyısındaki sulanabilen tarlalarda yetiştirilen nane, haziran ayından itibaren hasat edilip kurutulduktan sonra tüccarlar aracılığıyla Türkiye`nin yanı sıra yurt dışına gönderiliyor.
Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, nanenin bol su isteyen bir bitki olduğunu belirterek, ilçede Fırat Nehri kıyısındaki dört mahallede 8-10 bin dönüm alanda nane yetiştirildiğini söyledi.
Belediye öncülüğünde Elifoğlu köyünde "Elif Tarımsal Kalkınma Kooperatifi"ni oluşturduklarını söyleyen Doğan, kooperatif başkanı Süleyman Özaslan`ın 17 dönümlük arazisi üzerinde nane işleme tesisi kurmaya hazırlandıklarını vurguladı.
Doğan, "Nanenin hiçbir şeyi israf olmayacak" dedi.
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