"Gastronomi kenti"nin kirazları Rusya ve Avrupa pazarında

"Yüzde 90`ı susuz yetiştiriliyor"

Yıldız, genellikle "Napolyon", "Dalbastı" ve "Rambert" cinsi kirazları yetiştirdiklerini dile getirerek şunları kaydetti: "Hasat 4 gün önce başladı, ay sonuna kadar da devam edecek. Bu yıl yağışlar yeterli olduğu için ürünümüzün kalitesi de iriliği de çok iyi. Napolyon cinsimiz ihracatlık olanlar. Şu anda 3 ihracatçı firma ürünleri almaya başladı. Bu yıl ihracatlık kirazın kilogramı 8 ile 6,5 lira arasında değişiyor. İç piyasaya gidecek ürünler ise 4,5-2 liradan alınıyor. Bu yıl 500-600 tonluk ihracat hedefliyoruz. Yine 600-700 ton da iç piyasaya ürün vereceğiz. Kirazımızın yüzde 90`ı susuz yetiştiriliyor. Biz diğer iller gibi kiraza su veremiyoruz. Bizim kirazımızı yediğiniz zaman ağızda kütür kütür eder, sulu değil. Onun için de çok dayanıklı ve lezzetli. Kirazımıza talep çok fazla."