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"Gastronomi kenti" müzeleriyle de dikkati çekiyor

Mutfağıyla UNESCO`nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilerek adını tüm dünyaya duyuran "Gastronomi kenti" Gaziantep, sayısı 23`e ulaşan tematik müzeleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kentte en çok ilgiyi yaklaşık 7 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Zeugma Mozaik Müzesi çekiyor. Alanında dünyanın en büyükleri arasında yer alan ve "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne sahip müzede, "Çingene Kızı", "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

Etiketler: Zeugma Mozaik Müzesi, UNESCO, müze, Gaziantep, gastronomi kenti
Kategori : Kültür Sanat
Tarih : 16.10.2018
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