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Parçalı Bulutlu

Galata ve Beyazıt kuleleri pembeye büründü

Galata ve Beyazıt kuleleri, toplumda gittikçe daha yaygın hale gelen sağlık sorunlarından biri olan meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla pembe renk ile ışıklandırıldı.

16.10.2019

Fotoğraf: AA
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