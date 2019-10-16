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Galata ve Beyazıt kuleleri pembeye büründü
Galata ve Beyazıt kuleleri, toplumda gittikçe daha yaygın hale gelen sağlık sorunlarından biri olan meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla pembe renk ile ışıklandırıldı.
16.10.2019