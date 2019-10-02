Futbol tutkusu tek koluyla hayata bağladı

"Futbol tutkusu beni hayata bağladı"

O zor günlerde yaşadıklarını aktaran Koç, şöyle konuştu: "Yaklaşık 40 günlük tedavimin ardından taburcu olduktan sonra hastaneye tekrar rapor almaya gittim. Orada müdahalemi yapan doktorlar beni gördüğünde çok şaşırdı, yaşadığıma inanamadılar çünkü çok büyük kaza geçirmiştim. Hastanede yatarken hep futbolu hayal ettim, futbolla yatıp futbolla kalktım. `Ben çıkacağım ve futbol oynayacağım.` dedim. Antrenörlük hayalim vardı, bunu da başardım. Şimdi çocuklara gelecekleriyle ilgili bir şeyler katmaya çalışıyorum. Gecem gündüzüm bu iş. Maddi olarak bir beklentim yok. Severek isteyerek yaptığım için bu işten keyif alıyorum. Futbol tutkusu beni hayata bağladı."