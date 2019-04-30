Frigya'nın yeni konukları "Pelikanlar" oldu

"Pelikanlarda gölün sığ noktalarında avlanarak besleniyor."

Pelikanların gölde sürekli görülmediğini dile getiren Gökmen, şunları kaydetti: "Göçmen kuşlar, genellikle nisan ve mayıs aylarında göle geliyor. Farklı kuş çeşitleri de var ama en çok pelikanlar ağırlıkta. Gözlemlediğimiz kadarıyla da pelikanlar yaklaşık 200 civarında ve sürü halinde hareket ediyorlar. Emre Gölü tatlı su kaynağı olduğu için çok sayıda balık çeşidi bulunuyor. Pelikanlarda gölün sığ noktalarında avlanarak besleniyor. Pelikanların, avlanma zamanlarında göl üstünde topluca hareketleri de tesise gelen ziyaretçilerimizin büyük dikkatini çekiyor."