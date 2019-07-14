Frigya'da ilk sıcak hava balonu havalandı

Afyonkarahisar`ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi`nde sıcak hava balonlarının test uçuşları kapsamında ilk balon havalandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce Frig Vadisi`nin Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir`deki uzantıları için hazırlanan sıcak hava balonu ön inceleme raporunun tamamlanmasının ardından 15 günlük test uçuşu izni verildi.
Gerekli izinlerini tamamlayan Nevşehir`den ilgili sıcak hava balonu firması, test uçuşları için tarihi Frig Vadisi`ndeki İhsaniye ilçesinde ilk sıcak hava balonu uçuşunu gerçekleştirdi.
Emre Gölü etrafında yapılan ilk sıcak hava balonu uçuşu başarıyla tamamlandı.