TRT Haber

3
Ocak 2019
Perşembe
Türkiye

Frigya'da "beyaz" güzellik

Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir ve Kütahya'da geniş bir alanı kapsayan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Frig Vadisi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.

03.01.2019

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Frig Vadisi`nin önemli bölümünü bünyesinde barındıran Afyonkarahisar`ın İhsaniye ilçesinde, son bir haftadır yoğun kar yağışı etkili oldu.
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