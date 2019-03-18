Fotoğraf tutkunlarının gözdesi Küpe Dağları

Seydişehir ilçesinde 9 kişiden oluşan doğa ve fotoğraf tutkunu grup, bölgenin en yüksek dağı Orta Torosları oluşturan Küpe Dağları`na tırmandı.

Dağcılardan Turgut Karabacak, yaptığı açıklamada, bölgenin doğa ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir yer olduğunu söyledi.