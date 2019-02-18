Fotoğraf tutkunlarının gözdesi Karakışla Yaylası

Fotoğraf ve doğa tutkunları, ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Karakışla Yaylası`nda hem bölgenin doğal güzelliklerini görme fırsatı yakalıyor hem spor yapıyor hem de fotoğraf çekiyor.

Fotoğraf tutkunu ve doğasever Turgut Karabacak, yaptığı açıklamada, Karakışla Yaylası`nın doğaseverlerin gözdesi olduğunu söyledi.

"Dağ, doğa ve fotoğraf aşkı böyle bir şey."

Kış aylarında karı, ilkbaharda ve sonbaharda çiğdemleri, çiçekleri çekmeye geldiklerini ifade eden Karabacak, "Hafta sonları spor yaparak zinde bir yaşamın kapılarını aralıyoruz. Zorlu hava şartlarına rağmen zorlu bir yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdikten sonra yaylaya ulaşıyoruz. Dağ, doğa ve fotoğraf aşkı böyle bir şey." diye konuştu.