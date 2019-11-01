Fotoğraf tutkunları Hizan'a hayran kaldı

Temiz havası, suyu, yemyeşil dağları, nehirleri ve doğal yapısıyla yeryüzü cennetini andıran ilçe, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Doğal güzellikler ve yaşam ile taş evleri görüntülemek için yüzlerce fotoğraf sanatçısının geldiği ilçe, bugünlerde de büründüğü renk cümbüşüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Edirne, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul`dan gelen fotoğraf tutkunları, ilçenin köylerini dolaşarak karşılaştıkları güzellikleri fotoğraf karelerine yansıttı.

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Fatih Özdemir, 9 gün sürecek Hizan, Bingöl ve Tunceli sonbahar konulu fotoğraf gezisi kapsamında ilçeye geldiklerini söyledi.

"Bu coğrafyaya hayran olmamak elde değil" ki gün boyunca ilçenin birbirinden güzel köylerinde yaşama ilişkin fotoğraf çektiklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu: "Sonbahar renklerinin en iyi durumda olduğu günlerde gelmeyi özellikle tercih ettik. Bu coğrafyaya hayran olmamak elde değil. Birbirinden kaliteli fotoğraflar çektik. Geçen yıl da buraya gelmiştik ama doyamadık. Arkadaşlarımızla tekrar gelmek için sözleştik. Çok da memnun kaldık. Hizan`ın mistik bir dokusu var. Şelaleleri, köprüleri ve özellikle sonbaharı anlatan mekanları oldukça zengin. Taş evler bizim için fotoğrafın temelini oluşturuyor. Bundan sonra da düzenleyeceğimiz gezilere Hizan`ı ekleyeceğiz."

Geziye Hollanda`dan katılan fotoğraf sanatçısı Öznur Bağcı ise geçen yıl kasım ayında ilçeye geldiğini, sonbahar renklerini görmek için köyleri dolaştığını anlattı.

Doğasının güzelliği, insanlarının misafirperverliğiyle Hizan`ın eşsiz bir yer olduğunu belirten Bağcı, "Bir dahaki gezimiz ilkbahar olur. İlkbaharın güzelliklerini de çekmek isteriz. Hizan köylerindeki evlere aşık olduk." dedi.

"Buradaki insanlar çok doğal." Ahmet Çetin de daha çok doğal hayat ve yerel yaşama dair fotoğraf çektiklerini dile getirerek şunları kaydetti: "Genelde insanların güzel ve sıcak yüreğini görmek istediğin için Avrupa`ya gitmiyorum. Çekimlerimi bölgede yapmayı tercih ediyorum. İnsanlar buralarda bizleri sıcak yürekleri ve güler yüzleriyle karşılıyor. Hizan`dayız. Fotoğraf açısından muhteşem bir yer. Sadelik, zenginlik ne isterseniz var. Buradaki insanlar çok doğal. Buraya geldiğim için çok mutluyum, tekrar geleceğim."