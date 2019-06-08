Fotoğraf tutkunları Frigya'daki festivalde buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtım çalışmaları ile dünyada bilinirliği artan vadi, yerli ve yabancı fotoğraf sanatçılarını ağırlayacak.

Valilik ile Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle, Frig Vadisi, Eber Gölü ve Akdağ`da yapılacak festivalin, bölgenin tanıtımına katkı sağlaması planlanıyor.

Proje Koordinatörü ve Afyonkarahisar Frig Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özçelik, Frigya`nın yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip önemli bir kültür hazinesi olduğunu söyledi.

Vadinin İhsaniye ilçesinde yer alan kısmının son dönemde doğa, tarih ve kültür turizmi için cazibe merkezi haline gelmeye başladığını anlatan Özçelik, şöyle konuştu:

"Frig Vadisi, hem Afyonkarahisar hem de ülkemiz için çok değerli bir bölge. Geçtiğimiz yıl, Frig Fotofest`in ilkini ulusal olarak düzenlemiştik. Türkiye`nin 35 şehrinden 430 fotoğraf tutkununu festival kapsamında Afyonkarahisar`da misafir etmiştik. Bu yıl festivalimizin ikincisini uluslararası olarak yapıyoruz. 15-16 Haziran`da yapacağımız festivalimize 600`ün üzerinde fotoğraf tutkunu kayıt yaptırdı."