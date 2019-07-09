Folklor ekiplerinin yemenileri Adıyaman'dan

Kent merkezinde yemeni ustası Mehmet Baltacı öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ve 16 kursiyerin kayıt yaptırdığı kursta el emeği göz nuruyla üretilen yemeniler, yoğun ilgi görüyor.

Üretilen yemeniler, Türkiye`nin çeşitli illerindeki halk oyunları ekiplerine ücretli gönderiliyor.

Usta öğretici Mehmet Baltacı, yaptığı açıklamada, unutulmaya yüz tutan el sanatlarından yemeniciliği yaşatmaya çalıştığını söyledi.

"Ürettiğimiz yemeniler yoğun ilgi görüyor." Yemenilerin daha çok dizi filmleri ve folklor ekiplerince kullanıldığını anlatan Baltacı, "Burada ürettiğimiz yemeniler yoğun ilgi görüyor. Ürettiğimiz yemenileri, Mardin, Muş, Diyarbakır, Elazığ gibi Türkiye`nin birçok ilindeki folklor ekiplerine gönderiyorum. Adıyaman tanıtım günlerinde de ürettiğim yemeniler çok dikkati çekiyor. Yoğun ilgi var siparişleri yetiştirmeye çalışıyorum." dedi.

"İşimi severek yapıyorum." Baltacı, yemeni yapmaya 8 yaşında başladığını, yaklaşık 45 yıldır bu işle uğraştığını aktararak, "İşimi severek yapıyorum. Burada yaptığım yemenileri Türkiye genelindeki folklor ekiplerine gönderiyorum ayrıca daha önce Truva filmi için çarık gönderdim. Devlet büyüklerine hediyelik yemeni hazırlayıp takdim ediyoruz. Türkiye`nin birçok ilinin ihtiyacını karşılayacak atölyemiz bulunuyor." diye konuştu.

"Ayakta koku bırakmaz ve çok rahattır" Bir yemeninin üç günde yapıldığını anlatan Baltacı, şunları kaydetti: "Yemeni deriden üretildiği için ayakta koku bırakmaz ve çok rahattır. Herkesin yemeni giymesini tavsiye ederim. Ayda 30-45 çift yemeni hazırlıyorum. Piyasada bir çift yemeni, 150 ile 350 lira arasında satılıyor. Bu yemeniler fazla bulunmuyor. Piyasada Çin malı ürünler çok fazla bulunuyor. Yemeni giyen başka ayakkabı giymez. Özellikle kadınlar ilgi gösteriyor."