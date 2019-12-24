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Fırtınadan sonra gelen güneş Antalyalıları sahille buluşturdu

Balıkçılar, kediler ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler... Yağmur bulutlarının arkasından gelen güneşle Antalyalılar sahilde buluştu.

24.12.2019

Hafize Yurt
Hafize Yurt
Fotoğraf: Hafize Yurt
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