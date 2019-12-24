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24.12.2019 - 15:25
FETÖ'cüler, belge ve evrakları "casus kalem" ile çalmış
24.12.2019 - 14:53
Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili 36 kişiye dava açıldı
24.12.2019 - 14:25
Yerli otomobilde parçalar birleşiyor
24.12.2019 - 13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile Libya ve Suriye'yi görüştü
24.12.2019 - 13:38
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü
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Fırtınadan sonra gelen güneş Antalyalıları sahille buluşturdu
Balıkçılar, kediler ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler... Yağmur bulutlarının arkasından gelen güneşle Antalyalılar sahilde buluştu.
24.12.2019
Hafize Yurt
Fotoğraf: Hafize Yurt
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