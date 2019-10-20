Fırıncı kadınlar mahalleyi üne kavuşturdu

Manisa`nın Demirci ilçesine bağlı 973 kişinin yaşadığı Mahmutlar Mahallesi`nde, sadece kadınların çalıştığı 14 fırında günde ortalama 14 bin ekmek üretiliyor. Fırıncılıktaki ustalıklarıyla dikkat çeken kadınların ürettiği ekşi maya ekmekler, çevre illerin yanı sıra kargoyla İstanbul ve Ankara gibi kentlere de gönderiliyor.

Demirci`ye 10 kilometre uzaklıktaki Mahmutlar, kadınların iş gücüne katkısıyla dikkat çekiyor. Burada yaşayan kadınların bir bölümü evlerde kurulan halı işletmelerinde, bazısı fırınlarda ve tarım sektöründe çalışıyor.

Ekşi maya ekmeğiyle tanınan mahallede 14 fırın var. İşletmesi erkekler tarafından yürütülen fırınların ustası ve çalışanların tamamı ise kadınlar.

Kadınların maharetli elleriyle ve doğal malzemelerle hazırlanan ekşi mayalı köy ekmekleri, pek çok il ve ilçeden gelen aracılar tarafından tüketicilere ulaştırılıyor.

Muhtar Nurullah Koyunoğlu, mahallenin son dönemde ekmeğiyle ünlendiğini söyledi. Mahmutlar`daki ilk fırının 10 yıl önce kurulduğunu anlatan Koyunoğlu, "Her fırından günde ortalama bin ekmek çıkıyor. Kadınlarımızın maharetli ellerinden çıkan ekmekler, başta Manisa olmak üzere İzmir ve Balıkesir`e kadar gönderiliyor. Kargo ile İstanbul ve Ankara`ya da gelen talepler doğrultusunda ekmek gönderiliyor" diye konuştu. Koyunoğlu, ekmeğin lezzetinin kullanılan kaynak suyunda gizli olduğunu aktardı.

"Ekşi mayalı hamuru akşamdan hazırlıyoruz" Hediye Çıracı ise 11 yıl önce başladığı fırıncılıkta artık ekmek ustası olduğunu ifade etti.

Kadınlar olarak sabah erken saatte işe başladıklarını dile getiren Çıracı, "Ekşi mayalı hamuru akşamdan hazırlıyoruz. Fırını hazırladıktan sonra yaklaşık 1 saatte ekmeğimiz hazır hale geliyor. Mahallemizde birçok kadın fırınlarda çalışarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor" dedi.