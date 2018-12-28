Fırın tepsisi, poşet ve leğenle kızak keyfi

Kızakla kayan çocuklardan Ali Erdem Koçak, sabah saatlerinden beri dışarıda olduğunu, çok eğlendiğini ve kar yağışının ardından okulların tatil edilmesinin kendisini sevindirdiğini söyledi.

Süleyman Kahraman ise arkadaşlarıyla dışarıda kayak yapmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Arkadaşlarıyla kayak yapan Ahmet Efe Özenç, "Burada çok eğleniyoruz. Sabahtan beri dışarıdayız. Dondurucu soğuk olsa da eve hiç gitmedik. Her şeye rağmen çok eğleniyoruz." diye konuştu.