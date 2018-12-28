TRT Haber

28
Aralık 2018
Cuma
Türkiye

Fırın tepsisi, poşet ve leğenle kızak keyfi

Kayseri'de kar yağışının ardından okulların tatil edilmesini fırsat bilen bir grup çocuk, merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Rifat Yıldırım Parkı'ındaki eğimli arazide fırın tepsisi, poşet, naylon, leğen ve kızakla kaydı.

28.12.2018

Merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi`nde gece başlayan kar yağışının ardından Rifat Yıldırım Parkı beyaza büründü.
Tatili fırsat bilen çocuklar, yanlarına aldıkları tepsi, poşet, naylon, leğen ve kızaklarla kendilerini dışarı attı.
Yaklaşık 80 çocuk tepsi, poşet, leğen ve tahta kızaklarıyla dakikalarca tepeye tırmanarak, kızaklarla kendilerini yokuş aşağı bıraktı.
Zaman zaman yetişkinlerin de eşlik ettiği çocukların eğlencesi güzel görüntüler oluşturdu.
Kızakla kayan çocuklardan Ali Erdem Koçak, sabah saatlerinden beri dışarıda olduğunu, çok eğlendiğini ve kar yağışının ardından okulların tatil edilmesinin kendisini sevindirdiğini söyledi.
Süleyman Kahraman ise arkadaşlarıyla dışarıda kayak yapmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.
Arkadaşlarıyla kayak yapan Ahmet Efe Özenç, "Burada çok eğleniyoruz. Sabahtan beri dışarıdayız. Dondurucu soğuk olsa da eve hiç gitmedik. Her şeye rağmen çok eğleniyoruz." diye konuştu.
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