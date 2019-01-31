"Fırat'ın batısında ölsem de doğusuna gömülmek istiyorum"

O güne dek çocuklarına topraklarını geri alma hedefini aşılamaya çalışan Ebu İbrahim, Fırat`ın doğusunda ölse dahi batısına gömülmek istiyor.

Baba Ebu İbrahim, iki çocuğunu alarak neredeyse her gün Fırat`ın kıyısına gelip karşı yakadaki memleketini gözlüyor.

"PKK bizimle yaklaşık 10 bin aileyi Halep`in Şuyuh beldesinden göç ettirdi. Bunların yüzde 90`ı Cerablus`ta kamplarda yaşıyor." diyen Ebu İbrahim, oğluna şunları anlattı: "Oğlum eskiden Şuyuh beldesi çok verimli arazilere sahipti. Babaannen tarlada çalışırken ben de ona kahvaltı ve çay götürürdüm. Burada hayat çok güzeldi. İnsanlar birbirlerini severdi. Bak oğlum, biz Şuyuh davasını kalbimizde taşıyoruz. Sen de bizim gibi bunu taşımalısın."

Ebu İbrahim, Fırat`ın kıyısında iki çocuğuyla sohbet ettiği sırada açıklamalarda bulundu.

Ebu İbrahim, oğullarına sürekli bu toprakların atalarından miras olduğunu, onları geri almak için her türlü mücadeleyi vermeleri gerektiğini söylediğini ifade etti.

Türkiye`nin Fırat`ın doğusuna yapacağı terör hedeflerine yönelik operasyona değinen Ebu İbrahim, "Şu aralar Fırat’ın doğusuna operasyon olacağı söyleniyor. Buradaki herkes bu haberle mutlu oldu, herkes sevinç içerisinde." dedi.