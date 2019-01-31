"Fırat'ın batısında ölsem de doğusuna gömülmek istiyorum"

O güne dek çocuklarına topraklarını geri alma hedefini aşılamaya çalışan Ebu İbrahim, Fırat`ın doğusunda ölse dahi batısına gömülmek istiyor.
Muhammed Ebu İbrahim, ailesiyle 4 yıldır, Fırat`ın doğu kıyısındaki memleketi Şuyuh`tan uzakta yaşıyor.
YPG/PKK`nın zorla evlerinden çıkararak göç ettirdiği aile, Fırat`ın batısında, Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus`ta bir kampta barınıyor.
Baba Ebu İbrahim, iki çocuğunu alarak neredeyse her gün Fırat`ın kıyısına gelip karşı yakadaki memleketini gözlüyor.
Çocuklarına Şuyuh`un terörden uzak günlerini anlatan Ebu İbrahim, onlara YPG/PKK zulmü bittiğinde memleketlerine dönme hedefini aşılıyor.
Ebu İbrahim, Fırat`ın kıyısında iki çocuğuyla sohbet ettiği sırada açıklamalarda bulundu.
"PKK bizimle yaklaşık 10 bin aileyi Halep`in Şuyuh beldesinden göç ettirdi. Bunların yüzde 90`ı Cerablus`ta kamplarda yaşıyor." diyen Ebu İbrahim, oğluna şunları anlattı:
"Oğlum eskiden Şuyuh beldesi çok verimli arazilere sahipti. Babaannen tarlada çalışırken ben de ona kahvaltı ve çay götürürdüm. Burada hayat çok güzeldi. İnsanlar birbirlerini severdi. Bak oğlum, biz Şuyuh davasını kalbimizde taşıyoruz. Sen de bizim gibi bunu taşımalısın."
Ebu İbrahim, oğullarına sürekli bu toprakların atalarından miras olduğunu, onları geri almak için her türlü mücadeleyi vermeleri gerektiğini söylediğini ifade etti.
Türkiye`nin Fırat`ın doğusuna yapacağı terör hedeflerine yönelik operasyona değinen Ebu İbrahim, "Şu aralar Fırat’ın doğusuna operasyon olacağı söyleniyor. Buradaki herkes bu haberle mutlu oldu, herkes sevinç içerisinde." dedi.
Ebu İbrahim, "Eğer ben Fırat Nehri`nin batısında ölürsem bile doğusuna gömülmek istiyorum. Çocuklarıma da `Sizin tek amacınız Şuyuh`a dönmek olsun.` diyeceğim." diye konuştu.
"Herkes onlardan korkuyor"
Ebu İbrahim, YPG/PKK`nın zulmünü şu sözlerle dile getirdi:
"PKK dönmemize izin vermiyor. Evlerimizi yıktılar. Mahsullerimizi yaktılar. Sürekli tehditler savuruyorlar. Herkes onlardan korkuyor. Kadınlar, çocuklarımız, herkes (Fırat`ın doğusuna yapılacak) operasyonu bekliyor. Buradaki insanlara saraylar verseniz, Fırat’ın doğusundaki evlerine değişmez. İnsanlar için oradaki evler bir odalı olsa bile cennettir."
"Kaybettiğimiz topraklarımıza yanıp, ağlayıp, üzülüyorum"
Ebu İbrahim oğullarından Yazen de, "Köyümde eskiden arkadaşlarımla top oynardım. Saklambaç oynardık. Büyük bahçemiz vardı. Okula giderdik. Şimdi Cerablus’tayız. Buraya gelip evimizi seyrediyoruz. Kaybettiğimiz topraklarımıza yanıp, ağlayıp, üzülüyorum." diye konuştu.
Yazen, "Mühendis olmak istiyorum. Evimize geçmek için köprü inşa etmek istiyorum." ifadesini kullandı.