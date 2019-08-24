Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3. yıl dönümü

Türkiye, terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye`nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016`da Fırat Kalkanı Harekatı`nı başlatmıştı.

Operasyonun ilk gününde, Gaziantep`in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçesi, 23 Şubat 2017`de ise Bab ilçesi DEAŞ`tan kurtarıldı.

Harekatla, iki ilçe arasında bulunan ve 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler 217 günde terörden arındırıldı.

Bu kapsamda Türkiye`de eğitilen binlerce yerel polis göreve başladı.

Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında da yoğun katkıda bulunan Türkiye`nin destekleri sayesinde bölgenin nüfusu 2 milyona yaklaştı.