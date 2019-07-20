Fındık bahçeleri arasındaki saklı güzellik: Ayvacık

382 kilometrelik yüz ölçümüyle Samsun`un en küçük ilçelerinden Ayvacık...
İlçenin 21 bin 847 nüfusu bulunuyor.
Canik Dağları`nın kuzey eteklerinde çam ağaçlarıyla kaplı bir bölgede yer alıyor.
Baraj gölünde bulunan Kirazlık ve Zevgar adaları, ayrı bir güzellik oluşturuyor.
Ayvacık`ın sunduğu doğal güzellikler, son yıllarda turistlerin ilgisini çekmeye başladı.
Baraj gölünde tekne gezilerinin yapıldığı ilçede, dik yamaçlarında bulunan fındık bahçelerinin etrafında da doğa sporları gerçekleştiriliyor.
Yeşilin her tonunun bulunduğu ilçe, Karadeniz`e özgü tüm güzellikleri bünyesinde barındırıyor.
Aynı zamanda Ayvacık, gastronomi turizmi açısından da önemli bir turizm noktası.
Bölgeye has birçok ot yemeği türü bulunuyor.