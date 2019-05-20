Filistinliler, Gazze’de yıkılan evlerin arasında iftar yaptı

El-Hayr Vakfı Proje Birimi Koordinatörü Recep Atallah, yaptığı açıklamada, son saldırılarda evleri yıkılan 650 kişiye verdikleri iftarla, ramazan ayında biraz olsun onların sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.