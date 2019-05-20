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Filistinliler, Gazze’de yıkılan evlerin arasında iftar yaptı

Filistinlilere, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda Gazze kentinde yıkılan evlerin molozları arasında iftar yemeği verildi.

20.05.2019

İngiltere merkezli El-Hayr Vakfı, Gazze`nin merkezinde saldırılarda yıkılan binaların molozları arasında iftar verdi.
El-Hayr Vakfı Proje Birimi Koordinatörü Recep Atallah, yaptığı açıklamada, son saldırılarda evleri yıkılan 650 kişiye verdikleri iftarla, ramazan ayında biraz olsun onların sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.
İsrail`in 4-5 Mayıs`ta Gazze Şeridi`ne düzenlediği saldırılarda ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.
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