Filistinliler, Gazze’de yıkılan evlerin arasında iftar yaptı

İngiltere merkezli El-Hayr Vakfı, Gazze`nin merkezinde saldırılarda yıkılan binaların molozları arasında iftar verdi.
El-Hayr Vakfı Proje Birimi Koordinatörü Recep Atallah, yaptığı açıklamada, son saldırılarda evleri yıkılan 650 kişiye verdikleri iftarla, ramazan ayında biraz olsun onların sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.
İsrail`in 4-5 Mayıs`ta Gazze Şeridi`ne düzenlediği saldırılarda ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.