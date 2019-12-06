Filistinli Haccar, toprak kap ve duvarlara tarihi nakşediyor

Haccar, İslam ve Arap dünyasında öne çıkan tarihi şahsiyetleri ile Filistin`in günlük yaşantısından kesitleri toprak kapların ya da objelerin üzerine nakşediyor.

Tarihi şahsiyetlerin yanı sıra Filistinlilerin kendilerine mahsus kültürel mirasını objelere nakşetmekten keyif aldığını ifade eden Haccar, "Filistinlilerin kendi topraklarındaki haklarını vurgulamak için çalışmalarımda, Filistin geleneksel kültür hayatından kesitlere yer veriyorum." dedi.

Haccar, ayrıca genç nesillere Filistin tarihini anımsatmak, kimliklerine ve topraklarına bağlılık şuurunu canlı tutmak için yöresel hayattan kesitler resmettiğini aktardı.

Eserlerinden birinde, Filistin yöresel kıyafetiyle portakal, hurma ve zeytin ağaçlarının olduğu bir bahçede oturan genç bir kız ile kadın ve erkek çiftçilerin çalıştığı bir sahneyi canlandıran Haccar, bir diğer çalışmasında ise yere oturmuş, koyunu eliyle besleyen bir Filistinliyi resmettiğini ifade etti.

Zanaatine tarih ve kimlik bilinciyle yaklaşan Haccar, çalışmalarında Filistin kültürünün yanı sıra İslam ve Arap dünyasında öne çıkan tarihi şahsiyetlere de yer veriyor. Haccar`ın, çalışmalarında yer verdiği tarihi şahsiyetlerden biri de Fatih Sultan Mehmet. Filistinli usta, "Fatih Sultan Mehmet`in tarihi açıdan zengin bir yaşamı olduğu için portresinin çalışılması gerektiğini düşündüm." diye konuştu. Emevi Halifesi Abdulmelik bin Mervan`ın resmini de toprak bir testiye nakşeden Haccar, ayrıca milattan önce hüküm sürmüş son büyük Asur kralı Asurbanipal`in de portresini çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 45 yıldır bu işi yaptığını ifade eden Haccar, mesleki serüvenine ilişkin şunları söyledi: "Bu zanaate ilk önce kille başladım. Kile, insan, araba ve çeşitli araçların şekillerini veriyordum. Ardından daha fazla hassasiyet, dikkat ve bilgi gerektiren oymacılık işine yöneldim." Hobi olarak başladığı bu mesleğin şimdi ailesinin geçim kaynağı olduğunu dile getiren Haccar, ancak oymacılığın da sair işler gibi bölge ekonomisinden nasibini aldığını söyledi. Haccar, İsrail`in 2006`dan bu yana Gazze`de uyguladığı ablukanın işlerini olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekti. Ablukadan önce bireysel ya da şirketlerin talebiyle duvarlara oyma işçiliği yaptığını, neredeyse her gün çalıştığını aktaran Haccar, ablukadan sonra bu zanaate rağbetin ciddi oranda azaldığını kaydetti.

Haccar, abluka nedeniyle inşaat malzemesi başta olmak üzere Gazze`ye ürün girişinin kısıtlı olduğunu bunun da bölge ekonomisini felç ettiğini hatırlattı.

Ablukanın kıskacı nedeniyle her geçen gün kötüleyen ekonominin yansımalarının tüm alanlarda hissedildiğine işaret eden Haccar, "İnsanlar önceden evlerinin duvarları için süslemeler istiyordu. Şimdi ise gelirleri buna el vermiyor." dedi. Haccar, oymacılık için senede aldığı siparişin dört-beşi geçmediğini buradan kazandığı meblağın da ancak evin temel ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. (Fotoğraf: AA)