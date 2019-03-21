Filistinli cam ustası sanatıyla işgale meydan okuyor

Filistinli cam ustası Yakub en-Netşe, atölyesinde ürettiği birbirinden farklı şekil ve renklerdeki yaklaşık 250 parça cam eşya ile El-Halil`de yüzlerce yıllık geçmişi olan bu geleneksel sanatı yaşatmaya çalışıyor.

Mesleği babasından öğrendiğini ve 49 yıldır cama şekil verdiğini belirten Filistinli usta, bu geleneksel sanatı yaşatmak için çocuklarına öğretmek istediğini kaydetti.

"Amacım hem Filistin mirasını tanıtmak hem de işgale meydan okumak." "Önceden 15 cam atölyesinin bulunduğu bu beldeye yeniden hayat verdim. Bu atölyelerin hepsi İsrail`in işgal politikaları nedeniyle kapandı. Bense İbrahim Camisi`ne yakın olduğu için özellikle burayı seçtim. Amacım hem Filistin mirasını tanıtmak hem de işgale meydan okumak."