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Fildişi Sahili'nin çamaşırcıları

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentindeki "Fanico"lar, geçimlerini sağlamak için Banco Nehri'nde çamaşır yıkıyorlar.

20.08.2019

Fildişi Sahili`nin Abidjan kentinde bulunan Banco Nehri, geçimlerini çamaşır yıkayarak sağlayan "Fanico"lara ev sahipliği yapıyor.
Mali ve Nijer gibi ülkelerden Abidjan kentine giden ve yaptıkları işten dolayı bez anlamındaki "Fanico" olarak anılan çamaşır yıkayıcıları, haftanın 6 günü topladıkları çamaşırları Banco Nehri`nde yıkıyor.
Çevre yolunun kenarında trafik gürültüsüne aldırmadan çamaşırlarını yıkayanların sayısı, kimi zaman 100`e kadar çıkıyor.
Geleneksel kostikli kil sabunlarını çamaşır yıkamada kullanan Fanicoların her birinin ayrı yıkama bölgesi bulunuyor.
Kamyon lastiğinin üzerine düz beton parçaları koyarak kendilerine yıkama zemini oluşturan çamaşırcılar, önce Banco Nehri`ne batırarak ıslattıkları kuru elbiseleri daha sonra kil sabunlarıyla köpürtüyorlar.
Çamaşırların iyice yıkandığından emin olan Fanicolar, daha sonra durulayıp yıkama işlemini tamamlıyorlar.
Yıkanan elbiseleri bohçalayarak kafalarının üzerinde kurutma alanlarına götüren çamaşırcılar, elbiseleri açık alanlara sererek kurumalarını bekliyorlar.
Fotoğraf: AA
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