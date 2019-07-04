Figürlü balonlar peribacaları arasında uçtu

Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği festivalde, istakoz, fare, arı, robot, inek ve benzeri figürlerdeki sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Festival, 5 Temmuz akşamı Ürgüp ilçesinde konser ve sıcak hava balonlarının ışık gösterisi, 6 Temmuz`da ise yine Ürgüp ilçesindeki uçuş etkinliğiyle devam edecek.