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Figürlü balonlar peribacaları arasında uçtu

Nevşehir'de düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali", çeşitli figürlerdeki sıcak hava balonlarının peribacaları ile kaplı vadilerdeki uçuşuna ev sahipliği yaptı.

05.07.2019

Türkiye`nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"nde çeşitli figürlerdeki sıcak hava balonları peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında uçtu.
Peribacalarının yoğun bulunduğu Paşabağı mevkisine getirilen balonlar renkli görüntüler oluşturdu.
Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği festivalde, istakoz, fare, arı, robot, inek ve benzeri figürlerdeki sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükseldi.
Festival, çeşitli ülkelerden figürlü balonların katılımıyla gerçekleştirildi.
Yaklaşık 45 dakika boyunca Kapadokya semalarında süzülen balonlar daha sonra Göreme beldesi yakınlarına indi.
Festival, 5 Temmuz akşamı Ürgüp ilçesinde konser ve sıcak hava balonlarının ışık gösterisi, 6 Temmuz`da ise yine Ürgüp ilçesindeki uçuş etkinliğiyle devam edecek.
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