Fetih toplarının dökümhanesindeki tarihi cami ayağa kaldırıldı

Çizimlerini Fatih Sultan Mehmet`in yaptığı ve İstanbul`un fethinde Bizans surlarına gedik açmada kullanılan "şahi" toplarının döküldüğü Demirköy Fatih Dökümhanesi`ndeki tarihi cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilirken, Kırklareli Valiliği tarafından da dökümhanenin yaklaşık 2 kilometrelik yolu taşlarla döşendi.

Vali Osman Bilgin, yaptığı açıklamada, İstanbul`un fethinde önemli rol oynayan topların döküldüğü dökümhanede düzenleme çalışması ve bu kapsamda Dökümhane Camisi`nin ihyasının da gerçekleştirildiğini söyledi.

Dökümhanenin turizme kazandırıldığını, yerli ve yabancı turistleri bölgeye beklediklerini vurgulayan Vali Bilgin, şunları kaydetti: "Fatih Dökümhanesi, görülmeye değer ender yerlerden biri. Vakıflar Genel Müdürlüğünce dökümhanenin içerisinde bulunan caminin restorasyonu tamamlandı. Biz de Valilik olarak yol medeniyettir diyerek bu tarihi yapının daha fazla ziyaret edilmesi amacıyla yolumuzu doğaya uygun olarak yaptık. Vatandaşlarımız artık buraya çok daha kolay ulaşabilecekler."

Bilgin, 1400`lü yıllarda inşa edilen ve bölgedeki döküm işlemlerinin sona ermesinin ardından yıkılmaya yüz tutan Dökümhane Camisi`nin aslına uygun restore edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci ise dökümhanenin İstanbul`un fethinde silah sanayi olarak kullanıldığını dile getirdi.

Vatandaşların burayı ziyaret ederek bilgi sahibi olması gerektiğinin altını çizen Ekinci, şöyle devam etti: "Bu tesisi dünyadaki diğer dökümhanelerden farklı kılan özellikleri vardır. Bu özelliklerden biri; bu tesiste körük sisteminin suyla çalışmasıdır. Bir metrekarelik bir tünelde tazyikli su ile körük sistemi çalışmaktadır. Bu bölge, demir madeninin yanı sıra Istranca Ormanlarına sahip ve buradaki meşe ağacının kalorisi çok yüksek olduğundan, demirin işlenmesinde faydalı bir verim alır."

Ekinci, Vali Bilgin`in gayretleriyle ciddi çalışmalar yürütülen tesisin ayağa kaldırıldığını anlattı. Çalışmaların ardından turistlerin dökümhaneye ilgisinin arttığına işaret eden Ekinci, "Dökümhanemiz İstanbul, Türkiye ve dünya açısından da önemli misyona sahip. Biz şimdi dökümhaneye turlar düzenlendiğini görüyoruz. Bunların bazıları yerli, bazıları yabancı turlar. Dökümhanemizi bu yıl yaklaşık 80 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Önümüzdeki yıl bu rakamın 250 bine ulaşması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Doğayı ve Kültürel Değerleri Koruma Derneği (DEKAT) Başkanı Sırrı Tayan da Fatih Dökümhanesi`nin Osmanlı için çok önemli bir tesis olduğunu belirterek, "Turistlerin ilgisi bu yıl ciddi şekilde arttı. Yol çalışması ile yerli ve yabancı turistler bölgeye adeta akın ediyor." dedi.