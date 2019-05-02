Fethinin 658'inci yılında bir yadigar kent : Edirne

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, Osmanlı hükümdarı 1. Murat Hüdavendigar zamanında 5 Mayıs 1361 yılında fethedilen Edirne`nin fethinin 658. yıl dönümü, her yıl olduğu gibi bu yıl da törenlerle kutlanacak.