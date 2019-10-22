Fatma ninenin gururlandıran yaşamı

"Katırım benim ekmek teknem"

Namalan, 20 senedir topladığı odunları müşterilerine sattığını söyledi. İki saatte ulaştığı bölgede yaklaşık 1,5 saat odun topladığını aktaran Namalan, şöyle konuştu: "Haftada bir sefer ancak gidebiliyorum. Zor oluyor ama ne yapayım. Halime şükrediyorum. Eşim öldükten sonra katırım benim dert ortağım oldu. Ceylan`ım ile zaman geçiriyorum. Dağa ve Muğla`ya katırımla gidiyorum. Derdimi, her şeyimi buna anlatıyorum. Çok seviyorum, bırakamıyorum. Odun satıp yemini alıyorum. Geçinip gidiyoruz işte. Benim arabam da traktörüm de bu. Katırım benim ekmek teknem. Ben bunu yemle besliyorum. Bu da bana bakıyor işte."