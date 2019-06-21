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Çok Bulutlu

Fas’ta 22. Gnawa Müzik Festivali

Bu yıl 22'incisi düzenlenen Gnawa Müzik Festivali Fas’ın Suveyra kentinde başladı.

21.06.2019

Festivalin başlangıcında, yerel ve yabancı gruplar şehir merkezinde dans gösterileri sergiledi.
Sahra Altı Afrika bölgesindeki kabilelerinin yaptığı müziklerden esintiler taşıyan ancak sözleri Arapça olan Gnawa, geleneksel enstrümanlarla icra ediliyor.
Fotoğraf: AA
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