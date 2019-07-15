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Çok Bulutlu

Faraşin Yaylası'nın lavanta kokulu balı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlerden arındırılan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, besicilerin yanı sıra bal üreticilerine de ev sahipliği yapıyor.

15.07.2019

Şırnak-Hakkari ve Van üçgeninde yer alan Faraşin Yaylası, yıllarca terörle anıldı.
Şimdiyse, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sayesinde huzura kavuştu.
Bu sayede yayla, besici ile bal üreticilerinin gözde mekanı haline geldi.
Bu yıl, 35 bin kovanla yaylaya çıkan 300 üretici organik bal üretiyor.
Valilik öncülüğünde yapılan çalışmayla Beytüşşebap balı "Şehri Nuh" adıyla markalaştı.
Bal, lavanta kokulu tadıyla tüketicilerin aradığı ürün haline geldi.
32 yaşındaki üretici Mesut Babat, 8 yıl önce arıcılığa hobi olarak başladığını söyledi.
Sağlanan huzur ortamında son 3 yıldır yaylaya çıkmanın sevincini yaşadıklarını anlatan Babat, şöyle konuştu:
"Faraşin Yaylası`nda bildiğim kadarıyla 400 çeşit çiçek var. Balımız genelde beyaz renkte oluyor. Kokusu itibariyle genelde lavanta kokusu var. Faraşin`de üretilen balların tümünde lavanta kokusu var."
Fotoğraf: AA
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