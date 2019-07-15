Faraşin Yaylası'nın lavanta kokulu balı

Bu sayede yayla, besici ile bal üreticilerinin gözde mekanı haline geldi.

Bu yıl, 35 bin kovanla yaylaya çıkan 300 üretici organik bal üretiyor.

Sağlanan huzur ortamında son 3 yıldır yaylaya çıkmanın sevincini yaşadıklarını anlatan Babat, şöyle konuştu:

"Faraşin Yaylası`nda bildiğim kadarıyla 400 çeşit çiçek var. Balımız genelde beyaz renkte oluyor. Kokusu itibariyle genelde lavanta kokusu var. Faraşin`de üretilen balların tümünde lavanta kokusu var."