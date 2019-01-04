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4
Ocak 2019
Cuma
Kültür Sanat

“Fabrika’da: 10 Sanatçı / 10 Bireysel Pratik” sergisi

10 sanatçının eserlerinin yer aldığı “Fabrika’da: 10 Sanatçı / 10 Bireysel Pratik” sergisi, Pilevneli Mecidiyeköy sanat galerisinde ziyarete açıldı. Sergi, 27 Ocak'a kadar gezilebilecek.

04.01.2019

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10 sanatçının eserlerinin yer aldığı “Fabrika’da: 10 Sanatçı / 10 Bireysel Pratik” sergisi, Pilevneli Mecidiyeköy sanat galerisinde ziyarete açıldı. Sergi, 27 Ocak'a kadar gezilebilecek.
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