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EYOF 2019: Snowboard

Bosna Hersek'de düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2019) snowboard müsabakları yapıldı.

11.02.2019

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Başkent Saraybosna yakınlarındaki Bjelasnica dağında gerçekleşen müsabakalarda İspanyalı Lukas Rodriguez Garcianda madalya için mücadele etti.
Bosna Hersek'de düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2019) snowboard müsabakları yapıldı.
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