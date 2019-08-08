Evlerine dönmek isteyen İdliblilerin kalıcı ateşkes umudu

Beşşar Esed rejiminin 1-2 Ağustos`ta düzenlenen Astana formatlı 13. toplantısı sırasında duyurduğu şartlı ateşkes, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi`nde yerinden edilmiş sivillerin evlerine dönebilme umudunu tazeledi.

Kısa süre bölgeye hakim olan nispeten sükunet ortamından faydalanan birçok aile, evlerinin yolunu tuttu.

Sivillerden Ebu Abdullah, yaptığı açıklamada, evinin durumuna bakmak için Han Şeyhun ilçesine geldiğini söyledi.

Ebu Abdullah, "Evim bombardımanda yıkıldı. Şimdi kullanılabilecek eşyaları barınacağımız yere taşımaya geldim. Evi yıkılmış olanlar eşyalarını çıkartmaya çalışıyor. Yıkılmayanlar evlerini kontrol ediyor. Herkes kalıcı bir ateşkes olmasını ve geri dönmeyi umuyor." dedi.

Bir diğer sivil Ali Hammud da evlerinin durumuna bakmaya geldiğinde binanın bir kısmının yıkıldığını gördüğünü belirtti.

Kalıcı ateşkes halinde evlerini tamir edeceklerini ifade eden Hammud, "Son 3 aydır süren anormal derecede yoğun bombardımandan ötürü köy ahalisiyle göç ettik. Düşen topun, roketin sayısı insanın tahammül edemeyeceği türdendi. Sınıra yakın yerlere göç ettik. Bir süre ağaçların altında kaldık. Ateşkesi duyunca evlerimizi, köylerimizi yoklamaya geldik." diye konuştu.

"Evimiz yerle bir olmuş" Yerinden edilmiş Ahmet Salim de "Köyümüzden göç ettik. Şimdi evimizin haline bakmaya geldik. Evimiz yerle bir olmuş. Bazı gençlerin köyde kaldığını gördüm. Onlarla gurur duydum. Ateşkes olması halinde biz de döneceğiz. Dimdik burada kalacağız." değerlendirmesini yaptı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi`ndeki durum Suriye`nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından beri muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib`in merkezi, Mart 2015`te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017`deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018`de Rusya`nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan`ın başkenti Nur Sultan`da 25-26 Nisan`da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 13`üncü toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya`nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018`den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi`ne 26 Nisan-27 Temmuz`da düzenlediği saldırılarda 208`i çocuk, 140`ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Rejim, askeri muhaliflerin ağır silahlarıyla birlikte İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarından 20 kilometre çekilmeleri şartıyla, 1 Ağustos gece yarısından itibaren ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Şartlı ateşkes sahada henüz karşılık bulmazken, rejim ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi`ndeki saldırıları sürüyor.