Evlerinde besledikleri hayvanlar "can dostları" oldu

Evlerinde bakımını özenle yaptıkları hayvanlarla bir süre sonra arkadaş gibi olan hayvanseverlerin, hamsterle dertleşmesi, papağanla sohbet etmesi, kedileri ve köpeğiyle şakalaşması dikkati çekiyor. "Hayattaki en yakın dostum", "Dert ortağım", "Can dostum" diye tabir ettikleri hayvanlarıyla günün büyük bölümünü birlikte geçiren bu kişiler, misafirliğe, yürüyüşe ve spora da hayvanlarıyla gidiyor.

İbrahim Duruk da "British" cinsi altın renkli, zümrüt gözlü kedisinin 2,5 yıldır can dostu olduğunu belirtti.

Papağanları hem can dostları hem geçim kapısı oldu

Düden Şelalesi`nin müdavimlerinden "Vişne" ve "Efe" isimli papağanların sahibi 37 yaşındaki İbrahim Karakurt, 4 yıldır, rengarenk tüyleri ve sevimlilikleriyle ilgi gören kuşlarla fotoğraf çektirmek isteyenlerden belirli bir ücret alarak geçimini sağlıyor. Karakurt, yaptığı açıklamada, turistlerin papağanlara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Papağanlarla "arkadaş gibi olduklarını" dile getiren Karakurt, "Papağanlar can dostum, arkadaşım, her şeyim. Beş aile onların sayesinde ekmek yiyor. Her gün bakımlarını özenle yapıyorum. Kahvaltıda tost, poğaça, ara öğünlerde üzüm ve muz yiyorlar. İnsanlarla konuşuyor, çak yapıyor, el, yüz öpüyorlar." diye konuştu.