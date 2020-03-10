Eşsiz dolunay manzaraları

Ankara`da akşam saatlerinde görülen dolunay, reklam tabelalarının ışıklarıyla güzel görüntüler oluşturdu.
Bingöl`de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu.
Düzce`de akşam saatlerinde görülen dolunay ile şehir aydınlatma ışıklarının görüntüsü dikkat çekti.
Düzce`de akşam saatlerinde görülen dolunay ile şehir aydınlatma ışıklarının görüntüsü dikkat çekti.
Muş`ta akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu.
Muş`ta akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu.
Muş`ta akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu.
Samsun`da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay ile Karadeniz de seyreden bir gemi güzel görüntü oluşturdu.
Van`da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay ile dolunayın önünden geçen kuşlar güzel görüntü oluşturdu.
Van`da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay ile dolunayın önünden geçen kuşlar güzel görüntü oluşturdu.
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