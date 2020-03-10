Eşsiz dolunay manzaraları

Düzce`de akşam saatlerinde görülen dolunay ile şehir aydınlatma ışıklarının görüntüsü dikkat çekti.

Düzce`de akşam saatlerinde görülen dolunay ile şehir aydınlatma ışıklarının görüntüsü dikkat çekti.

Samsun`da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay ile Karadeniz de seyreden bir gemi güzel görüntü oluşturdu.