Eskişehir'in masalsı Sazova Parkı

Sazova Parkı, Eskişehir`de masalsı bir dünya keşfetmek isteyenler için ideal yerler arasında.

Parkın tasarım olarak Disneyland`ı andıran Masal Şatosu.

Yapay göletin yanında sizi May Flower temasıyla dikkat çeken Korsan Gemisi karşılıyor.

Kaptan Köşkü`nün de kendi içinde çeşitli bölümleri bulunuyor.

Onlardan biri de zindan bölümü.