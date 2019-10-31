Eskişehir'in masalsı Sazova Parkı

Sazova Parkı, Eskişehir`de masalsı bir dünya keşfetmek isteyenler için ideal yerler arasında.
Parkın tasarım olarak Disneyland`ı andıran Masal Şatosu.
Yapay göletin yanında sizi May Flower temasıyla dikkat çeken Korsan Gemisi karşılıyor.
Kaptan Köşkü`nün de kendi içinde çeşitli bölümleri bulunuyor.
Onlardan biri de zindan bölümü.
Toplamda 2 bin 100 civarında balık çeşidine ev sahipliği yapan su altı dünyasındaki sevimli vatozlar...
Sazova Parkı’nın içerisinde ücretsiz hizmet veren bir gezi treni bulunuyor.
Büyük küçük her yaştan ziyaretçinin gün boyu eğlenceli vakit geçirebileceği bir yer.
Yapay gölete renk katan kuğular... Gölette aynı zamanda sportif etkinliklerde yapılıyor.
Kuzey Ege, Kızıldeniz, Atlas Okyanusu, Amazon Nehri ve Güney Amerika gölleri gibi bölgelerden çeşitli balık türlerini bu parkta görmek mümkün.