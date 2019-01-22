Eskimo usulü balık avlıyorlar

Doğu Anadolu`nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölünde, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tabakası 50 santimetreye ulaştı.

Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde balıkçılık yapan vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden balık avlıyor. Sabahın erken saatlerinde hazırlanan balıkçılar buzla kaplı gölün üzerinde yürüyerek ağlarını bırakacakları alana geliyor.

Kazma ve küreklerle buzu kıran balıkçılar ağlarını buzul altına bırakıyor. Yaklaşık 1 hafta ağları suda kalan balıkçılar havanın güzel olduğu bir günde buz altındaki ağları çekiyor.

Baba mesleği balıkçılığı yaşatan Atanur Dursun, yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü kenarındaki köyde yaşadıklarını ve geçimlerini balıkçılıkla sağladıklarını söyledi.

"Eksi 20-25 derecede burada buzu kırıyoruz." Balık avlamak için günler öncesinden hazırlık yaptıklarını anlatan Dursun, "Sabah 9-10 gibi evden çıkıyoruz, kazmamızı, küreğimizi malzememizi alarak yola koyuluyoruz. Bazen çok soğuk havalara denk geliyoruz, eksi 20-25 derecede burada buzu kırıyoruz." dedi.

"Kış olması nedeniyle balık az geziyor." Dursun, buzu kırdıktan sonra göle bırakılan ağları belli bir süre geçtikten sonra çektiklerini anlatarak, "Daha önce attığımız ağları çekiyoruz, bazen balık çıkıyor bazen çıkmıyor, nasip neyse ona göre çalışıyoruz. Havaların soğuk olması ve kış olması nedeniyle balık az geziyor. Bu nedenle de ağları 1 hafta 10 gün bekletiyoruz, aralıklarla da gelip ağları kontrol ediyoruz." diye konuştu.

"Donan gölde Eskimo usülü balık avlıyoruz" Gölde yaşayan balık hakkında bilgi veren balıkçı Dursun, şunları kaydetti: "Burada özellikle sarı balık dediğimiz tatlı su sazanı var, çok iyi bir balık. Çıldır Gölü`ndeki suyun temiz olması nedeniyle çok lezzetli bir balık. Yerli ve yabancı turistler de balığa ilgi gösteriyor, çok beğenerek tüketiyorlar. Çıldır Gölü`nde Eskimo usulü balık avlıyoruz, kazma küreklerle çalışıyoruz. Donmuş göl üzerinde çalışmak daha çok ilgi çekiyor, bundan dolayı duyanlar buraya geliyor, yabancı ülkelerden gelenler de oluyor, anlatılanları görmek için herkes buraya geliyor." ifadesini kullandı.