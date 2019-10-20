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Parçalı Bulutlu

Eski tıp aletleri diş hekimliği müzesinde sergilenecek

Emekli bir diş hekiminin, mesleğe başladığı ilk yıllardan itibaren topladığı asırlık tıbbi malzemeleri Adana'da oluşturulacak müzede sergilenecek.

18.10.2019

1840`lı yıllarda kullanılan dişçi koltuğundan, eski tıp ve diş hekimlerinin kullandığı aletlere kadar binlerce eser emekli diş hekimi Prof. İlter Uzel`in koleksiyonunda.
Adana`da yaşayan 74 yaşındaki Prof. İlter Uzel, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra yurt içi ve dışında hizmetlerde bulundu.
Uzel, bugüne kadar 45 kitap yazdı ve antik tıp aletleriyle ilgili çalışmasıyla Sedat Simavi Tıp Ödülü aldı.
Emekli diş hekimi, görev yaptığı sürede eski tıbbi malzemeler başta olmak üzere kitap ve makaleleri biriktirdi.
Koleksiyonunda 10 bin civarında tıp kitabı, 5 bine yakın makale ve binlerce tıbbi malzeme bulunuyor.
Adana`da kurulacak müze, İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi olarak tescillendi.
İlter Uzel`in elinde Atatürk hayattayken alınmış üst çene diş kalıbının kopyası da var.
Fotoğraf: AA
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