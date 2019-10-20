Eski tıp aletleri diş hekimliği müzesinde sergilenecek

1840`lı yıllarda kullanılan dişçi koltuğundan, eski tıp ve diş hekimlerinin kullandığı aletlere kadar binlerce eser emekli diş hekimi Prof. İlter Uzel`in koleksiyonunda.

Uzel, bugüne kadar 45 kitap yazdı ve antik tıp aletleriyle ilgili çalışmasıyla Sedat Simavi Tıp Ödülü aldı.

Emekli diş hekimi, görev yaptığı sürede eski tıbbi malzemeler başta olmak üzere kitap ve makaleleri biriktirdi.