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Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt vefat etti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın vefat ettiği öğrenildi.

21.11.2019

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Büyükanıt, 12 Haziran 2006`da İtalya Kara Kuvvetleri Komutanını resmi törenle karşıladı. (Arşiv)
Büyükanıt, 24 Kasım 2006`da katıldığı cenaze töreninde vatandaşları selamladı. (Arşiv)
Büyükanıt ve eşi Filiz Büyükanıt, 3 Nisan 2016`da Fenerbahçe ile Osmanlıspor maçını izledi. (Arşiv)
Büyükanıt, 3 Temmuz 2007`de "İpekyolu 2007 General-Amiral Semineri"nin açılışına katıldı. (Arşiv)
Büyükanıt, 24 Mayıs 2007`de İzmir Valiliğini ziyaret etti. (Arşiv)
Büyükanıt, 11 Ağustos 2007`de Bodrum`da dükkanları ziyaret etti. (Arşiv)
Büyükanıt, 4 Mart 2009`da Beykent Üniversitesinde düzenlenen konferansta konuşma yaptı. (Arşiv)
Büyükanıt, 12 Nisan 2007`de Genelkurmay Karargahında bilgilendirme toplantısı düzenledi. (Arşiv)
Büyükanıt, 14 Mayıs 2011`de Anıtkabir`i ziyaret etti. (Arşiv)
Büyükanıt, 30 Ocak 2008`de düzenlenen basın toplantısında konuştu. (Arşiv)
Büyükanıt,9 Eylül 2007`de Fenerbahçe Kulübünün 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde verilen konsere katıldı. (Arşiv)
Büyükanıt, 25 Aralık 2001`de Başbakanlık Merkez binasına geldi. (Arşiv)
Büyükanıt, 30 Ağustos 2006`da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü nedeniyle Anıtkabir`i ziyaret etti. (Arşiv)
Büyükanıt, 15 Mayıs 2003`te TSK Rehabilitasyon ve Bakım merkezinde kalan gazilerin seramik ve tablo sergisini açtı. Sergiye katılan bir gazi Büyükanıt`a çiçek verdi. (Arşiv)
Büyükanıt, 21 Ocak 2008`de İngiltere`nin başkenti Londra`da gazetecilerle sohbet etti. (Arşiv)
Büyükanıt, 9 Haziran 2007`de şehit er için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Büyükanıt ve eşi Filiz Büyükanıt, 22 Ocak 2016`da vefat eden işadamı Mustafa Koç için düzenlenen taziyeye katıldı.(Arşiv)
Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Büyükanıt, 23 Mayıs 2005`te katıldığı bir programda. (Arşiv)
Büyükanıt, 29 Ağustos 2006`da katıldığı bir törende. (Arşiv)
Fotoğraf: AA
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