Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt vefat etti

Büyükanıt ve eşi Filiz Büyükanıt, 3 Nisan 2016`da Fenerbahçe ile Osmanlıspor maçını izledi. (Arşiv)

Büyükanıt, 24 Mayıs 2007`de İzmir Valiliğini ziyaret etti. (Arşiv)

Büyükanıt, 11 Ağustos 2007`de Bodrum`da dükkanları ziyaret etti. (Arşiv)

Büyükanıt, 4 Mart 2009`da Beykent Üniversitesinde düzenlenen konferansta konuşma yaptı. (Arşiv)

Büyükanıt, 14 Mayıs 2011`de Anıtkabir`i ziyaret etti. (Arşiv)

Büyükanıt, 30 Ağustos 2006`da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü nedeniyle Anıtkabir`i ziyaret etti. (Arşiv)

Büyükanıt, 15 Mayıs 2003`te TSK Rehabilitasyon ve Bakım merkezinde kalan gazilerin seramik ve tablo sergisini açtı. Sergiye katılan bir gazi Büyükanıt`a çiçek verdi. (Arşiv)