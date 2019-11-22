Eşine hediye edilen lambanın ihracatçısı oldu

Adıgüzel ailesinin hayatı 12 yıl önce su kabağından yapılmış hediye bir lamba ile değişti.

Antalya`da yaklaşık 7 yıl turizm sektöründe çalışan 36 yaşındaki Hatice Adıgüzel, eşine gelen hediyeden çok etkilenerek bu dekoratif eşyanın nasıl üretildiğini araştırmaya başladı.

Dekoratif su kabağı lambasının üretimini yaparak bunu meslek haline dönüştürebileceğine inanan Adıgüzel, Aksu ilçesindeki 10 dönümlük arazilerine su kabağı ekerek işe başladı.

Hasadını yaptığı su kabağından oldukça yüksek bir rekolte elde eden Adıgüzel, evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek kendilerine hediye edilen ürünün benzerlerini imal etmeye başladı.

Böylece sektör değiştiren Adıgüzel, su kabağından yaptığı lambaları, İstanbul`daki hediyelik eşya mağazalarına toptan satmaya başladı.

Adıgüzel, seri üretime geçtiği ürünlerine yurt dışı pazarı da araştırarak Avrupa başta olmak üzere diğer ülkelerden gelen talepleri karşılamaya başladı.

Macaristan, Almanya, Hollanda, İngiltere ve ABD`ye su kabağından yapılmış lamba, abajur ve çeşitli dekoratif ürün satışı yapan Adıgüzel, bu yıl Estonya`dan da sipariş aldı.

Hatice Adıgüzel, kabakları eşi Alper, çocukları 10 yaşındaki Nehir ve 5 yaşındaki Derin ile işleyerek taleplere yetişmeye çalışıyor.

Üç çocuk annesi Hatice Adıgüzel, "Hediye lambayı görünce inanılmaz hoşuma gitti. Gerçekten lambaya aşık olmuştum. Fikir de buradan doğdu. `Biz de yapabilir miyiz, deneyebilir miyiz?` derken, 10 dönümlük araziye kabak dikmiş bulduk kendimizi." diye konuştu.

Adıgüzel, eşinin de verdiği destekle önceleri deneme yanılmayla amatörce yapmaya çalıştığı lambaları, bugün profesyonelce üretmeyi başarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Yaşadığı süreci anlatan Adıgüzel, "Konuyla ilgili hiçbir bilgimiz yoktu. Tarladan, bahçeden biraz anlıyorduk ama su kabağı, yetiştirdiğimiz bir şey değildi. Normal bir bitki yetiştirircesine üretime başladık ve 10 dönümlük araziden 10 bin adet kabak elde ettik. Denemek için bol malzememiz oldu. Hiçbir eğitim almadan, deneyerek, bozarak, 10 seneden beri bu işi yapıyoruz. Su kabağını işlemek oldukça zahmetli bir iştir. Bir ürünle bazen 5 gün uğraştığım zamanlar oluyor." ifadelerini kullandı.

"Gelirinden ziyade keyifli bir işle uğraşıyorum" İşini severek yaptığını, eşinin ve çocuklarının da kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Hatice Adıgüzel, şöyle konuştu: "Başta lamba olmak üzere abajur, avize, gece lambası, çocuklar için kumbaralar, çeşitli dekoratif eşyalar, saksı, biblo, mumluk gibi farklı ürünler yapıyoruz. İlk etapta yurt içine satış yaptık. Yurt dışında başta Macaristan olmak üzere Almanya, Hollanda, İngiltere ve ABD`ye gönderiyoruz. Yakında Estonya`ya da satışa başlıyoruz. Ayrıca e-ticaret sitelerinde mağazalarımız var. Oradan da satış yapıyoruz. Gelirinden ziyade keyifli bir işle uğraşıyorum. Severek yaptığım bir işten kazanç sağlamak beni daha mutlu ediyor."