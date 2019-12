Esenler'in çeşmelerinden çorba akıyor

Mevsimine göre 06.00-07.00 saatlerinde başlayan sıcak çorba servisinin maliyeti her ay hayırseverler tarafından karşılanıyor.

Mercimek, tarhana, yayla ve domates başta olmak üzere 7 çeşit çorbanın aktığı Çorba Çeşmeleri`nden Esenler halkına her gün 4 bin bardak çorba ikram ediliyor.

Her sabah erken saatlerde kahvaltı yapamadan işine veya okula gitmek zorunda kalanlar için Esenler çorba çeşmeleri bulunmaz bir fırsat oluyor. Çorba çeşmeleri vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Hayatın her zaman koşuşturmayla geçtiği İstanbul`da sabah evden çıkan insanların motivasyonunu artırmak adına metro durakları ve merkezi yerlere çorba çeşmesi kurduklarını ifade eden Göksu, "İnsanlar metroya binmeden çorbasını içsin diye günde ortalama 4 bin kase çorba dağıtılıyor." dedi.

Göksu, özel olarak tasarlanan çorba çeşmelerindeki çorbaların ilk bardaktan son bardağına kadar 80 derece sıcaklıkta ikram edildiğini anlatarak, 2011 yılında bu yana sundukları bu hizmetle bugüne kadar toplamda 4 milyon 50 bin bardak çorba ikram ettiklerini vurguladı. Vatandaşların bu uygulamadan çok memnun olduğunu belirten Göksu, şunları kaydetti: "Sabah kalktınız ve evde kahvaltı yapamadınız. Metro durağında çorbanız hazır. Şehir, insanın beklentilerinin karşılandığı yerdir. İnsanın beklentileri sadece mekansal değildir. Kültürel, fiziksel birçok beklentisi vardır. Bu da sosyal bir talebin karşılanmasıdır. İnsan beklentilerinin karşılandığı mekanda yaşamaktan mutlu olur. Biz de o beklentileri karşılayarak Esenler`deki her kardeşimizin mutlu olmasına katkı sunmaya çalışıyoruz." Göksu, bu projeyi başlattıktan sonra birçok ilden gelip inceleme yapılarak o şehirlerde çorba çeşmelerinin yapıldığını aktararak, "Türkiye`de ilk biz başlatmıştık. Türkiye`de değişik yerlerde uygulandığını görüce mutlu oluyorum." dedi.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Her sabah Çorba Çeşmesi`nden çorba alan ve çanta sektöründe çalışan 47 yaşındaki Kadir Gülsadık, sabah erken işe gittiğini anlattı. Uygulamayı hayata geçirenlere teşekkür eden Gürsadık, işçilerin yanında öğrencilerin de bu uygulamadan faydalandığını söyledi. Lise öğrencisi Beyza Fındık, her sabah burada çorba aldığını ifade ederek, "Çok güzel, aç kalmıyoruz." dedi. Lise öğrencisi Sevdanur Özben, arkadaşı gibi her sabah çorba aldığını ve bunun çok iyi bir uygulama olduğunu belirterek, "Çünkü karnımız doyuyor. Erkenden okula gittiğimiz için bazen yemek yiyemiyoruz. Bu çok güzel oluyor." diye konuştu. (Fotoğraf: AA)