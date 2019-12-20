Esenler'in çeşmelerinden çorba akıyor

Sabah erken saatlerde işe ve okula giden vatandaşlar düşünülerek hayata geçirilen "Çorba Çeşmeleri", Esenler Metro durağı, Anadolu Caddesi, Kazım Karabekir durağı ve Cengiz Topel Meydanı`nda hizmet sunuyor.

Mevsimine göre 06.00-07.00 saatlerinde başlayan sıcak çorba servisinin maliyeti her ay hayırseverler tarafından karşılanıyor.

Mercimek, tarhana, yayla ve domates başta olmak üzere 7 çeşit çorbanın aktığı Çorba Çeşmeleri`nden Esenler halkına her gün 4 bin bardak çorba ikram ediliyor.

Her sabah erken saatlerde kahvaltı yapamadan işine veya okula gitmek zorunda kalanlar için Esenler çorba çeşmeleri bulunmaz bir fırsat oluyor. Çorba çeşmeleri vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 2011`de başladıkları uygulamayı aksatmadan yürüttükleri söyledi. Hayatın her zaman koşuşturmayla geçtiği İstanbul`da sabah evden çıkan insanların motivasyonunu artırmak adına metro durakları ve merkezi yerlere çorba çeşmesi kurduklarını ifade eden Göksu, "İnsanlar metroya binmeden çorbasını içsin diye günde ortalama 4 bin kase çorba dağıtılıyor." dedi.

"Şehir, insanın beklentilerinin karşılandığı yerdir" Göksu, özel olarak tasarlanan çorba çeşmelerindeki çorbaların ilk bardaktan son bardağına kadar 80 derece sıcaklıkta ikram edildiğini anlatarak, 2011 yılında bu yana sundukları bu hizmetle bugüne kadar toplamda 4 milyon 50 bin bardak çorba ikram ettiklerini vurguladı. Vatandaşların bu uygulamadan çok memnun olduğunu belirten Göksu, şunları kaydetti: "Sabah kalktınız ve evde kahvaltı yapamadınız. Metro durağında çorbanız hazır. Şehir, insanın beklentilerinin karşılandığı yerdir. İnsanın beklentileri sadece mekansal değildir. Kültürel, fiziksel birçok beklentisi vardır. Bu da sosyal bir talebin karşılanmasıdır. İnsan beklentilerinin karşılandığı mekanda yaşamaktan mutlu olur. Biz de o beklentileri karşılayarak Esenler`deki her kardeşimizin mutlu olmasına katkı sunmaya çalışıyoruz." Göksu, bu projeyi başlattıktan sonra birçok ilden gelip inceleme yapılarak o şehirlerde çorba çeşmelerinin yapıldığını aktararak, "Türkiye`de ilk biz başlatmıştık. Türkiye`de değişik yerlerde uygulandığını görüce mutlu oluyorum." dedi.

"Kahvaltı yapmalarına vesile oluyoruz" Belediye adına üç yıldır çorba servisini yapan 67 yaşındaki Kemal Akyel, bu uygulamanın İstanbul`un diğer ilçelerinde de hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Erken saatlerde işe ve okula giden vatandaşların evlerinde çorba ısıtıp içmelerinin zahmetli bir iş olduğunu anlatan Akyel, burada bardakla servis ettikleri çorbayla vatandaşların kahvaltı yapmalarına vesile olduklarını belirtti. Bazı vatandaşların "Çeşmeden su değil, çorba mı akıyor?" diyerek şaşkınlığını dile getirdiğini anlatan Akyel, halkın bu uygulamadan memnun olduğunu kaydetti.