Esed rejiminin saldırılarında büyük kısmı yıkılan Latamne ilçesi

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"Sözler yerine getirilmezse güvenli bölgeyi biz oluştururuz"

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018`de varılan Soçi Mutabakatı sayesinde oluşan güvenli ortam sayesinde bölge yöre halkı evlerine geri dönmüştü.

Halk, kendi imkanlarıyla rejim saldırılarında yıkılan altyapı, okul, yol ve sağlık tesislerini onarım çalışmalarını başlatmıştı.

Ancak Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, ateşkesi ağır silahlarla saldırılar düzenleyerek ihlal etmeye devam ediyor.

Sivil yerleşimlere düzenlenen top ve roket saldırıları, yeni yıkımlara ve göçlere yol açıyor.

Soçi mutabakatının ardından Hama`nın Latamne ilçesine dönen bini aşkın aile, yeniden çevredeki yerleşimlere ve kısmen güvenli gördükleri yerlere göç etmeye mecbur kaldı.

Esed rejimi güçleri ve askeri muhaliflerin cephe hattının yakınında bulunan Latamne ilçesi drone ile görüntülendi.

Görüntülerde, sekiz yıldır süren kara ve hava saldırıları neticesinde ilçedeki evlerin çoğunun yıkıldığı, okulların ve camilerin büyük zarar gördüğü dikkati çekti.

İlçede yaşayan Ahmet Mansur, Soçi mutabakatının sağladığı güven ortamı ve devamında rejimin ihlalleri ile ilgili muhabirine açıklamada bulundu. Mansur, "Türkiye ile Rusya ile arasında varılan mutabakatın bölgemizde olumlu yankıları oldu. Bölge halkının çoğu, geri döndü. Ama rejim ve İran destekli gruplar bölgeyi hedef alarak ateşkesi ihlale devam ediyor." dedi. İlçedeki tek su deposunu, yolları ve okulları onardıklarını ifade eden Mansur, rejimin devam eden ihlallerinin bölgeye geri dönüşleri durdurduğunu, dönen halkın da çevredeki yerleşimlere kaçtığını söyledi. Mansur, Latamne`de zor şartlarda yaşayan halkın kış mevsiminde daha da zorlandığını vurgulayarak yardım kuruluşlarına destek çağrısı yaptı.

Latamne`de bir okulun müdürü Galib Hüseyin de şunları kaydetti: "Mevcut okullarda bombardımana maruz kalmayan sınıflar, halk ve yerel meclis tarafından restore edildi. Eğitim yeniden başladı. Lakin rejim ve İran destekli gruplar, sadece sivillerin bulunduğu ilçeyi bombalamaya başladı. Okullarda imtihan sürecinde bombardıman yoğunlaştı. Öğretmenlerin ve öğrencilerin canlarını korumak için imtihanlara ara verdik."

İlçe sakinlerinden Mahmut Hamavi de, ilk aşamada rejim güçlerinin kırsal bölgeyi orta ve ağır silahlarla bombalamaya başladığını sonra da yerleşim merkezlerini hedef aldığını söyledi. Hamavi, "Bölgedeki Sivil Savunma merkezi vuruldu. Halk ya kuzeye, sığınmacı bölgelerine gidecek ya da bombardıman altında ölüme mahkum olacak. Kamplarda şiddetli yağışlar neticesinde sel oldu. Artık kamplar da güvenli değil. Halk, Türkiye üzerinden Avrupa’ya göç etmek seçeneğine mecbur kaldı." diye konuştu.