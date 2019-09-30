Eş-Şebab Somali'de ABD ve Avrupa güçlerine saldırdı

Aşağı Şabel bölgesi güvenlik yetkililerden Yusuf Abdurrahman, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu`ya 100 kilometre mesafede bulunan ABD üssünde eğitim amaçlı kullanılan Balidogle askeri havaalanına bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.
Abdurrahman, olayda ölü ya da yaralı olmadığını, patlamadan sonra silah sesleri duyulduğunu kaydetti.
Öte yandan Mogadişu`da görev yapan İtalya barış gücü konvoyu da bomba yüklü başka bir araçla hedef alındı.
Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.
Görgü tanıklarına göre olayda çok sayıda sivil yaralandı.
Saldırıları terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Saldırı sonrası olay yeri trafiğe kapatıldı.
Saldırıda çevredeki binalarda da hasar oluştu.