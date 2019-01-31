Erzurum'daki uluslararası buz tırmanış festivali başladı

"Donan şelaleler alternatif kış sporları için güzel seçenek"

Faaliyetin gerçekleşmesi için Erzurum`daki kamu kurum ve kuruluşlarının büyük destekleri olduğunu ifade eden Bayram, şöyle konuştu: "Türkiye`de başka yerde yapılmayan bir festivaldeyiz. Festivale 5 yıl önce hayatını kaybeden dağcı arkadaşımız Emrah Özbey`in ismini verdik. Kendisinin bu festivalin başlamasında büyük destekleri olmuştu. Türkiye`de üniversite kulüplerinden çok ciddi bir katılım var. 10 ülkeden toplam 128 sporcu katıldı. Sporcular keşfettiğimiz 4 şelalenin donan sarkıtlarına tırmanıyor. Daha önceki organizasyonlarda tırmanışlara dünyaca ünlü isimler de katılmıştı. Bu faaliyeti önümüzdeki yıllara yaymak istiyoruz. Bölgemizde sadece kışın oluşan çok ciddi şelale altyapısı bulunmaktadır. Bu durum alternatif kış sporları için çok güzel seçenektir."